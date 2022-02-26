«لوجين» تجوب المحافظات لتنمية موهبة العزف على الإيقاع: أسرتي بتشجعني

قالت لوجين الدكروني، أصغر عازفة على الإيقاع، إنها ولدت في محافظة الإسكندرية وفي الصف الثاني الإعدادي، وارتبطت بآلة الطبلة بعد رؤيتها فيديوهات لفتيات يلعبن الطبلة بشكل مبهج على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها أن تكون واحدة مثلهن، فبدأت التعلم ونجحت في المشاركة في عدد من الفعاليات الثقافية والفنية في قصر ثقافة الأنفوشي، وعدد من قصور الثقافة بداخل الإسكندرية.

أسرتها هم من شجعوها على ممارسة آلة الإيقاع

وأضافت «الدكروني»، خلال لقائها مع الإعلامية هدير الشناوي، ببرنامج «جوانا فن»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أسرتها هم من شجعوها على ممارسة آلة الإيقاع، لا سيما والدتها التي كانت معها خطوة بخطوة في التدريب والحفلات والسفر من محافظة لأخرى من أجل هوايتها التى تحبها، «ماما سر نجاحي ومدربي محمد عقلة، وبذلوا معايا مجهود كبير جدا لتطوير موهبتي»، كما أنها انجذبت لآلة الطبلة دون عن غيرها بسبب إيقاعها وكونها الأساس في أي موسيقى.

مفيش موسيقى تنقع من غير الطبلة

وتابعت: «مفيش موسيقى تنقع من غير الطبلة لأنها هي اللي بتظبط الإيقاع، ده غير أنها آلة البهجة كل اللي يسمعها يفرح وينبسط»، مشددة على عزمها تنمية موهبتها دون الالتفات لكلام الناس الذي اندهش البعض من رؤيتها في الحفلات، وسرعان ما اندمجوا في الإيقاع وأعجبوا بالأداء، مشيرة إلى أنه لم يقف الأمر على الحفلات فقط، بل نشرت فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال عزفها على الطبلة على أغنية الفنان حسين الجسمي «لقيت الطبطبة»، وهو ما تبعه ردود فعل إيجابية من جمهور السوشيال ميديا، بالإضافة إلى إعجاب الكثير من المشاهير الذين تفاعلوا معها وأشادوا بأدائها وحرصوا على تشجيعها لاستكمال العمل والتدريب على موهبتها.