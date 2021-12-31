فنان الإيقاع خالد السايس: «لما بعلَّق الطبلة على كتفي بابقى في عالم تاني»

زار الإعلامي أحمد يونس، حي شبرا، في حلقة اليوم، من برنامج «أتوبيس السعادة» المذاع عبر قناة «dmc»، ضمن احتفالات رأس السنة، والتقى خالد السايس فنان الإيقاع على الطبلة.

«السايس» تخرَّج في كلية الإعلام

وقال «يونس» إنه تخرّج في كلية الإعلام وكان يحضر درجة الماجستير ويعمل في شركة «مالتي ناشيونال»: «ظروف شغلي اختلفت، فلقيت نفسي باتجه للطبلة، وأنا بحبها جدا».

وأضاف: «بدأت حياتي المهنية مع الموسيقار يحيى خليل، وتعاونت مع حسام حبيب، وفي عام 2017 بدأت مشروعي، واكتشفت إني مبسوط وده بينعكس على الناس، وفي الأول ماكانوش مستوعبين الفكرة».

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد يونس: «مجرد ما بعلَّق الطبلة على كتفي بابقى في عالم تاني خالص، أنا بالعب بقلبي، وأي مكان باروحه بابقى فرحان، لأن في كيميا مش طبيعية بيني وبين الطبلة، كأنها بنتي وحبيبتي، بابقى رايح المناسبة معزوم زي أي حد».

سمعة رائعة

وأشار إلى أنه اكتسب سمعة رائعة بعد سنوات من التعب، حيث لم يحظَ بقبول عالٍ في البداية، لكنه تعلم من الآخرين واطلع على كل ما هو جديد، حتى وصل إلى ما هو عليه الآن.

التواجد في المؤسسات الخيرية

ولفت إلى أنه يعمل في بعض المناسبات التي تنظمها مؤسسات خيرية، مثل حفلات الأيتام وحفلات زواج اليتيمات: «على طول بروح، دي حاجة تانية خالص، كلنا بنحب الفلوس، بس هي بالنسبة لي اهتمام تاني أو تالت، شوف كام واحد بيدعي لك، وده رصيد أقوى من أي فلوس».