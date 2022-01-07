«حمودة وكمال» يقودان محاولات للصلح بين «حسن شاكوش» وعازفي الإيقاع

تجري محاولات جادة لإنهاء مشكلة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش مع شعبة عازفي الإيقاع بنقابة المهن الموسيقية، والتي تسببت فى إيقاف، الأول وسحب التصريح الخاص به.

حمودة وكمال يتواسطان من أجل عودة شاكوش

وقال مصادر لـ«الوطن»، إنّ عدد من المطربين تدخلوا بالفعل من أجل إعادة «شاكوش»، للغناء من جديد من خلال إعادة إصدار تصريحه من نقابة المهن الموسيقية من بينهم الفنان عبدالباسط حمودة والفنان عمر كمال، من خلال قيام «شاكوش»، بالاعتذار العلني أمام شعبة العازفين بأكملها، والاكتفاء بمنعه من الغناءخلال الفترة الماضية، وعلمت «الوطن»، أن قابة المهن الموسيقة من المقرر أن تناقش خلال اجتماعها المقبل إمكانية إعادة مؤديّ المهرجانات الذين تم منعهم من الغناء خلال العام الماضي.

هاني شاكر يرفض عودة مؤديّ المهرجانات

وكانت النقابة أعلنت إيقاف 20 من مؤديّ المهرجانات أبرزهم «حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة».

وأشارت مصادر لـ «الوطن»، إلى وجود انقسام داخل مجلس النقابة حول عودتهم من عدمه، حيث أنّ هناك تيار يترأسه الفنان هاني شاكر ضد عودتهم واستكمال ما فعله بمنعهم من الغناء وإحياء الحفلات الغنائية، في حين أنّ هناك تيار آخر يدعم فكرة عودتهم حيث أنّ تواجدهم تحت أعين النقابة يتسبب في مردود مادي كبير لأن هناك نسب مادية تدفع كل يوم بسبب حفلاتهم الغنائية التي تساهم في زيادة مواد النقابة ودفع المعاشات، فالحفل الذي يحييه شخص غير نقابي يدفع 20% رسوم.