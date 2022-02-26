وزيرة الهجرة: تزايد معدلات خروج المصريين من أوكرانيا مع تشغيل القطارات

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة تتابع الجالية المصرية في أوكرانيا، من خلال أعضائها وسفراء مركز وزارة الهجرة للحوار مع المصريين الدارسين في الخارج، لافتة إلى أن أحد الطلاب المصريين لديه مخزون من الطعام في منزله وقام بالتواصل مع طالبات مصريات مقيمات بجواره وأعطاهم من طعامه خوفا عليهن من الخروج إلى الشارع في ظل الظروف الحالية.

معدل انتقال المصريين لخارج أوكرانيا في تزايد

وأوضحت «مكرم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن توقيت عودة المصريين إلى وطنهم يختلف وفقا لوصولهم لحدود الدول المجاورة لأوكرانيا، لافتة إلى أن معدل انتقال المصريين لخارج أوكرانيا في تزايد عن أمس، خاصة مع عودة عمل القطارات في أوكرانيا بعد توقفها لمدة يومين وعدم وجود وسائل مواصلات.

الهجرة تطالب المصريين في شرق أوكرانيا بعدم الخروج من المنازل

وناشد وزيرة الهجرة، الطلاب المصريين في وسط وجنوب وشرق أوكرانيا، بعدم التحرك من المنازل، محذرة من تكدس الركاب في القطارات، حرصا على سلامتهم والحفاظ على حياتهم، مع محاولة هروب الأوكرانين وباقى الجنسيات من المدن، متابعة :«عايشت الأجواء داخل المخابئ في المدن الجامعية من خلال مكالمات الفيديو مع طلابنا في أوكرانيا وهناك جنسيات أخرى تقيم معهم داخل تلك المخابئ في أمان».