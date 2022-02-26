أمريكا وألبانيا تدعوان مجلس الأمن للانعقاد حول الحرب الروسية الأوكرانية

دعت الولايات المتحدة وألبانيا مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع عاجل غدا حول الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك بحسب نبأ عاجل لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وكانت الأزمة الروسية الأوكرانية قد اندلعت شرارتها منذ نحو شهر، وذلك على خلفية طلب أوكرانيا انضمامها إلى دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلاّ أنّ روسيا عارضت الطلب، إذ اعتبرت انضمام كييف للناتو هو تهديد صريح لأراضيها وأمنها، لما في ذلك من توسع للحلف في أوروبا الشرقية وبسط نفوذه وسيطرته عليها، بحسب بيان أصدره «الكرملين».