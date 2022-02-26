«الهجرة»: 8 منافذ على حدود بولندا تستقبل المصريين القادمين من أوكرانيا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الأوضاع داخل أوكرانيا غير مطمئنة وصعبة، والسلطات البولندية توفر الطعام والماء للمصريين فور دخولهم لحدودها لمعرفتهم الجيدة بمشقة رحلة السفر من أوكرانيا إلى بولندا، مشيرة لوجود 8 منافذ على حدود بولندا لاستقبال المصريين العائدين من أوكرانيا، وأن السفارة تتواصل مع الطلاب وتوجهم للمنافذ الأقل في الزحام.

مراكز إيواء في بولندا

وأوضحت «مكرم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مراكز الإيواء في بولندا جاهزة لاستقبال المصريين، ومجهزة بالتدفئة والأطعمة والمشروبات، وتصريحات الدخول والإجراءات الاحترازية والاستثناء من تحاليل كورونا.

رومانيا تستعد لاستقبال المصريين العائدين من أوكرانيا

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إلى أن رومانيا أيضًا تستعد لاستقبال المصريين العائدين من أوكرانيا في معسكرات للنازحين لمدة أسبوعين على أقصى تقدير ومن ثم يجرى ترحيلهم لمصر، مؤكدة أنها تتواصل بشكل مباشر مع الطلاب لطمئنتهم وللاستماع لمطالبهم والتأكيد على دعم الدولة المصرية لهم، لافتة إلى أن الطلاب موزعين على 21 مدينة أوكرانية، ومن خلال التواصل يتمكن الطلاب المصريين من نقل خبراتهم لبعضهم البعض خاصة في التعايش مع تلك الظروف لحين العودة لمصر.

3964 طالبًا مصريًا في أوكرانيا

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن هناك مجموعة من المصريين العائدين من أوكرانيا وصلوا بالفعل للأراضي المصرية أمس، وأنها تواصلت مع مجموعة تتضمن 80 طالبًا مصريًا وصلوا إلى حدود بولندا، ومجموعة أخرى في حدود رومانيا، و1000 طالب في طريقهم لحدود بوخارست، موضحة أن هناك 3964 طالبًا مصريا في أوكرانيًا.