توقعات دولية: إيرادات مصر سترتفع بنسبة 15% خلال عام 2022

نقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن وكالة «فيتش سوليوشنز» العالمية، قولها إن مصر تمكنت من احتواء التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على ماليتها العامة.

معلومات الوزراء: فيتيش تتوقع زيادة إيرادات الحكومة المصرية 15% في 2022

وقالت «فيتش»، بحسب تقرير حديثة صادر عن «مركز المعلومات»، أطلعت «الوطن» على نسخة منه، إنه من المتوقع أن يسجل إجمالي إيرادات الحكومة المصرية خلال عام 2022، نحو 1455.9 مليار جنيه.

وأوضح تقرير الوكالة الدولية أن هذا الرقم يزيد نحو 15% عن إجمالي الإيرادات التي حققتها الحكومة المصرية خلال عام 2021، والبالغة نحو 1266 مليار جنيه.

وأشارت «فيتش»، إلى أنه من المتوقع أن يسجل إجمالي المصروفات الحكومية المصرية في عام 2022، قيمة 1898.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 9.8%، مقابل 1729.5 مليار جنيه خلال العام الماضي.

نمو مصروفات مصر في 2025 يناهز 5.5%.. و7% في الإيرادات

وتوقعت المؤسسة الدولية أن يبلغ معدل نمو المصروفات في مصر عام 2025 5.5%، فيما يبلغ معدل نمو الإيرادات نحو 7% في العام ذاته.

ولفتت المؤسسة إلى أن مصر تشهد زيادة في الكفاءة بتحصيل الضرائب بالبلاد، مع ضبط أجور القطاع العام، والعمل على مزيد من خفض الدعم، وخفض تكاليف خدمة الدين في تحقيق الانضباط المالي.

وشددت «فيتش»، بحسب تقرير «معلومات الوزراء»، على أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية في السنوات الماضية، أثرت بدرجة كبيرة على وضعها الحالي حاليا، مشيرة إلى أن الإجراءات الإصلاحية المصرية شملت تخفيض الدعم على الطاقة والنقل على مدى السنوات الماضي بهدف ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية.

وأشارت المؤسسة الدولية إلى فرض ضريبة القيمة المضافة، والتي فرضت للمرة الأولى عام 2016 لتحل محل ضريبة المبيعات، مع تقييد الأجور في القطاع العام من خلال زيادات أكثر اعتدالاً في الأجور، وتشديد الرقابة على التعينات الجديدة كجزء من تحديث إطار العمل العام، وبما يتماشى مع قانون الخدمة المدنية الجديد.