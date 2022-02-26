سفيرة كييف في واشنطن: الجيش الروسي استهدف ملاجئ ومدارس في أوكرانيا

أدانت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأوكرانية في الولايات المتحدة، الهجوم الروسي على بلادها، موضحة أن لديها معلومات لاستخدام الغاز في الحرب، كما طالبت بفرض عقوبات مالية صارمة على روسيا، وعزلها عن معظم المنظمات الدولية.

الجيش الروسي مستمر في الهجوم

وتابعت، خلال مؤتمر صحفي، أن الجيش الروسي استهدف ملاجئ ومدارس في أوكرانيا، وأنه يقصف الجسور المحيطة بكييف، وأن أوكرانيا فقدت حتى الآن 198 شخصا وأكثر من ألف مصاب، وأن روسيا احتلت 80% من المواقع المدنية في مدينة شلتا.

وأضافت أن روسيا تحاول اختلاق ذرائع للتصعيد، وأن هناك قصفا روسيا عنيفا على أهداف مدنية، وأن القوات الروسية تقصف البنى التحتية بشكل متزايد، حيث أن روسيا مستمرة في الهجوم من جهة البحر الأسود.

كما عبرت عن امتنان بلادها للدول التي تقدم أسلحة إضافية لأوكرانيا، كما دعت لفرض المزيد من العقوبات على روسيا وطردها من المجتمع المتحضر، في حين قال نائب وزير الدفاع الأوكراني إن قواته أسقطت 11 مروحية وتدمير معدات عسكرية روسية بصواريخ مضادة للطائرات.

عقوبات جديدة من فرنسا

وفي بيان صدر عن قصر الإليزيه الفرنسي، أوضحت فرنسا، أنها ستقدم المزيد من المعدات العسكرية لأوكرانيا، وتعهدت بتشديد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، وقالت فرنسا أنها ستعلن إجراءات جديدة بحق روسيا "تتصل بنظام سويفت".

ونفى البنتاجون مزاعم روسيا عن مشاركة الولايات المتحدة في عملية بحرية أوكرانية قرب جزيرة الأفعى، كما نفى أي مشاركة أمريكية ضمن المقاومة الأوكرانية ضد الروس في جزيرة زميني.

من جانبه، قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يحاول إعادة عقارب الساعة إلى الخلف، وتحديدا إلى وقت الإمبراطورية الروسية، وبتلك المحاولة يضع مستقبل مواطنيه في روسيا في خطر.