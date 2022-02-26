ألمانيا تقدم 1500 صاروخ لمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا

قررت ألمانيا، تقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا، في إطار الدعم الغربي المقدم لـ«كييف» لمواجهة العملية العسكرية التي شنتها روسيا بدءا من فجر الخميس، ضد أوكرانيا، التي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنها تأتي للدفاع عن منطقة دونباس، وهي المنطقة التي يوجد بها إقليمان انفصاليان مواليان لروسيا، بينما تدخل الحرب يومها الثالث وسط تقدم روسي.

وعارضت ألمانيا منذ البداية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، رغم العلاقات الاقتصادية الكبيرة التي تربط بين برلين وموسكو، ودعت في نفس الوقت إلى الحوار وتفهم الضمانات الأمنية الروسية.

تفاصيل مساعدة ألمانيا العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا

وشملت مساعدة ألمانيا إلى أوكرانيا إجمالا 1500 صاروخ تتكون من 1000 صاروخ مضاد للدبابات، و500 صاروخ من طراز «ستينجر» أرض جو، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء «رويترز».

كما أعلنت وزارة الدفاع في ألمانيا، اليوم، تقديم مساعدة أخرى إلى أوكرانيا عبارة عن 400 قذيفة «آر بي جي» جرى إرسالها عبر هولندا، لتنضم ألمانيا بذلك إلى كثير من الدول التي قدمت مساعدات عسكرية إلى كييف، وإن كانت الأخيرة ترى أنها غير كافية.

رئيس أوكرانيا يرحب بالمساعدة المقدمة من ألمانيا

في المقابل، رحب رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلنيكسي بالمساعدة العسكرية المقدمة من ألمانيا، داعيا إلى الاستمرار في تقديم تلك المساعدات، واصفا ذلك بأنه تحالف مضاد للحرب، وأن هذا التحالف بدأ يتحرك.

وتزامنت مساعدة أوكرانيا المقدمة من ألمانيا، مع إعلان روسيا اليوم استنفار جميع قواتها في أوكرانيا لاستمرار العمليات والتوغل في الأراضي الأوكرانية، بعد الإعلان من قبل موسكو عن رفض الرئيس الأوكراني عملية التفاوض.

لكن في المقابل قال مسؤول عسكري أمريكي اليوم، إن القوات الروسية تشعر بالإحباط في أوكرانيا، وأن ذلك يتزايد، بسبب ما وصفه بالمقاومة المستمرة من قبل الأوكرانيين، على حد قوله.