رئيس أوكرانيا يرحب بالسلاح الألماني ويدعو لحرمان روسيا من حق الفيتو

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار الألماني بإرسال ألف سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينجر إلى أوكرانيا، وقال: «التحالف المضاد للحرب يتحرك!»، كما دعا الأمم المتحدة لحرمان روسيا من حق الفيتو.

من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن الغزو الروسي يمثل نقطة تحول في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا: «من واجبنا أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة أوكرانيا في الدفاع ضد جيش بوتين الغازي».

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ألمانيا سمحت أيضا لهولندا بإرسال 400 قذيفة صاروخية إلى أوكرانيا، حيث اشترت هولندا الأسلحة من ألمانيا، بموجب عقد يتطلب إذنًا لبيع الأسلحة أو التبرع بها.

ألمانيا تدعم حظر روسيا من «سويفت»

كما اقترحت ألمانيا أنها قد تدعم حظر وصول روسيا إلى نظام «سويفت»، وهي شبكة المدفوعات الدولية الرئيسية في العالم، بعد معارضة الإجراء في السابق، حيث قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إنها تعمل على وضع قيود هادفة وعملية على «سويفت» بعد أن قال أولاف شولتز، المستشار الألماني، في وقت سابق، إن قطع روسيا عن شبكة المدفوعات لا ينبغي أن يكون جزءًا من العقوبات.

جلسة جديدة لمجلس الأمن

طالبت الولايات المتحدة وألبانيا بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن غدا من أجل بحث تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال الرئيس الأمريكي بايدن إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة عن احتمال انضمام فنلندا والسويد للناتو يظهر كيف أخطأ حساباته بشأن أوكرانيا.

اليونان تستدعي السفير الروسي

من جهتها، استدعت اليونان السفير الروسي لدى وزارة خارجيتها، بعد أن قالت إن ستة مواطنين يونانيين قتلوا وأصيب ستة آخرين في قصف روسي بالقرب من ماريوبول في أوكرانيا، وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن القصف وقع على مشارف قريتي سارتانا وبوجاس وأن أحد الجرحى كان طفلا، وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، في بيان: «مقتل مواطنينا يثير الحزن والغضب لهذا الهجوم الروسي غير المقبول ضد المدنيين».