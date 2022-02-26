عاجل.. الرئاسة الروسية: الرئيس الأوكراني رفض المفاوضات

أعلنت الرئاسة الروسية، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، ونقلت وكالة سبوتنك الروسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، خرج في مقطع فيديو مصور، مطالباً الجانب الروسي إلى العودة مرة أخرى إلى المفاوضات، وهو ما رد عليه الكرملين، بأنهم يحللون طلب الرئيس الأوكراني، في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لن تلجأ إلى التفاوض إلا بعد نجاحها في نزع السلاح من أوكرانيا.

وتستمر العملية العكسرية الروسية لليوم الثالث على التوالي، مع تقدم القوات الروسية نحو العاصمة الأوكرانية كييف.