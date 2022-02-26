عصامية رشا سامي العدل تدفعها لمشروع طعام.. لقمة حلال وأرفض مساعدة أهلي

دشنت الفنانة رشا سامي العدل مشروع الطعام الخاص بها بمنطقة دهب، مؤكدة أنها قررت الاعتماد على نفسها دون مساعدة أهلها، بالرغم من أنها تثق أن عائلتها لم تتأخر عنها بشيء، ومعلنة أن حالتها المادية ميسورة فقط هي تقوم بعمل حساب للغد، معلقة: «لتصحيح بعض الأخبار والمفهوم لدى البعض، أنا ماقولتش إني مش لاقية آكل أنا قلت إني مستورة الحمد لله بس مش هاستنى لما أفلس»، من خلال حسابها الرسمي على صفحات التواصل الاجتماعي.

رشا سامي العدل تطلق على مشروعها في دهب اسم «جيلارد»

وقررت رشا سامي العدل، إطلاق اسم «جيلارد» على مشروعها من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صباح اليوم السبت.

أوضحت رشا سامي العدل، موقف عائلتها من مشروعها وإعلانها دعمهم لها، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقة: «أهلي مش معترضين كما يقول البعض بالعكس تماما... احترموا قراري في محاولة الاعتماد على نفسي عقبال باقي الناس لما تقتنع إنه ولا عيب ولا حرام إن حد يسعى ويجتهد ويشتغل طالما بيكسب بالحلال ندعي بالتوفيق».

رشا سامي العدل توضح موقف أهلها.. بيدعموني ويا رب أكون قدها

وتابعت رشا سامي العدل منشورها، قائلة: «وبإذن الله أكون قدها وأخلي أهلي فخورين بيا وبرضه أنا مش ببيع في الشارع.. مش بائعة متجولة أنا».

وأوضحت رشا سامي العدل في تصريحات سابقة لـ «الوطن» من قبل أنها أعلنت عن هذا المشروع منذ شهر يوليو الماضي، قائلة: «أنا مش بركب الترند.. وأعلنت عن مشروعي من يوليو».

كما علقت رشا سامي العدل، على أقاويل قيامها بهذا المشروع على نهج الفنان كريم الحسيني، وأوضحت أن هذا الكلام عار من الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، قائلة: «من قبل كريم وأنا شغالة كدة من 2018، وكنت بتحايل على ناس كتيرة يشتركوا معايا في عربية أكل ولكن خذلوني، ومحدش وقف جنبي واتريقوا عليا، وبالتالي أنا في الموضوع ده من زمان، ومش بقلد حد ولا بركب الترند».