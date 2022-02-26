عمرو أديب ينعي الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

نعى الإعلامي عمرو أديب، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض، موضحًا: «لكل أجل كتاب.. ربنا يرحم الكاتب القدير والصحفي محمود الكردوسي».

جاء ذلك خلال تقديم عمرو أديب لبرنامجه «الحكاية»، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر».

محمود الكردوسي

محمود الكردوسي من مواليد محافظة سوهاج في 5 سبتمبر 1961، وهو كاتب وأديب ومحلل سياسي، عمل صحفيًا في عدد من الجرائد والمجلات منها مجلة «7 أيام»، مجلة «نص الدنيا» بالأهرام، جريدة «صوت الأمة»، ومجلة «الأهرام العربي»، وأسس مجلة «الفن السابع»، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، بعدما شارك في تأسيسها وعمل مدير تحرير بها منذ 2012 وحتى نهاية 2015.

حب الكتابة

كان محمود الكردوسي يحب الكتابة، ويطوعها على صفحات الجرائد لخدمة ما يؤمن به من قضايا، ويغويها بأن تحمل ما يرغب في التأريخ له بين ضفتي كتاب، وصدر له «مرة واحد صعيدي» عام 1996، وكتاب سيرة بعنوان «ورق دشت»، ورواية «ذائقة الموت»، والإصدار الأخير كان أقرب إلى حالة غزل في وقار وجلال الموت، وكأنه يراه مناسبة تستحق الاحتفال، احتفال بالحزن على فراق عزيز، ولحظة تمنى ألا تكون قاسية على ابنتيه.