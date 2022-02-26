بث مباشر.. وصول جثمان محمود الكردوسي لمثواه الأخير في مقابر العائلة بالعين السخنة

تقدم جريدة «الوطن» بثًا مباشرًا، لوصول جثمان الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، لمثواه الأخير في مقابر العائلة بالعين السخنة.

وكانت صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، قد بدأت عقب صلاة العصر اليوم، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وتوافد صحفيون وإعلاميون وكتاب، إلى مسجد آل رشدان بمدينة نصر، لتشييع جثمان الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، الذي وافته المنية مساء أمس، إثر تعرضه لأزمة صحية وبعد صراع مع المرض، وكان في مقدمة المشيعيين الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد محمود، المدير الفني لجريدة «الوطن»، وشباب وقيادات الجريدة.