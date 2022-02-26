سناء منصور: محمود الكردوسي كان صحفيا وطنيا يعشق تراب بلده «فيديو»

نعت الإعلامية القديرة سناء منصور، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ: «أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكاتب الكبير محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، الذي توفي أمس».

سناء منصور: الكردوسي كان كاتبا متميزا

وتابعت «منصور» خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «DMC»، أن «الكردوسي» -رحمه الله- كان كاتبا صحفيا متميزا، وهو من مواليد محافظة سوهاج، ومارس العمل الصحفي الاحترافي في العديد من الصحف والمجلات، منها مجلة «7 أيام» و«نصف الدنيا» وجريدة «صوت الأمة» ومجلة «الأهرام العربي»، وأسس مجلة «الفن السابع»، وصدر له العديد من الكتب والروايات المتميزة، منها رواية «مرة واحد صعيدي»، «ذائقة الموت»، وكتاب سيرة بعنوان «ورق دشت».

سناء منصور: الكردوسي كان وطنيا يعشق تراب بلده

وأشارت إلى أن «الكردوسي» كان كاتبا من طراز فريد، تمكن من تحويل الحروف لكلمات تخطف قلوب القراء، وكان وطنيا مخلصا لأبعد حد، ويعشق تراب بلده، وقلمه لم يهتز في كتابة كلمة حق، وداعما لمصر بمقالاته التي كانت تصدر تحت عنوان «كرباج»، وتناول خلالها مناقشة قضايا ضد مصر، لافتة إلى أنه كان يحترم المرأة ويقدرها، وكتب عن والدته في مقالاته.

واستعرضت الإعلامية القديرة سناء منصور، عدة مقالات للكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي، أوضحت مدى اعتزازه بمصر وبالمرأة المصرية وبحبه الشديد لوالدته، كما استعرضت أيضا حلقة سابقة كان فيها ضيفا على «السفيرة عزيزة» وناقش خلالها قيمة المرأة في المجتمع وأهميتها في البيت والأسرة، مشيرة إلى أن رحيله ترك حزنا وألما كبيرا في قلوب محبيه، موجهة العزاء لأسرته ومتابعيه وللكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير «الوطن» ورئيس شبكة قنوات «DMC».