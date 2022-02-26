عزة مصطفى تنعى الكردوسي: شخصية وطنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى

نعت الإعلامية عزة مصطفى، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، الذي وافته المنية أمس، بعد صراع مع المرض: «محمود الكردوسي صديق عزيز، وكاتب عظيم، ربنا يرحمه، كان ونعم الصديق، راجل وطني، مواطن وطني جدًا، صحفي وطني جدًا، وشخصية وطنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى وتفاصيل».

كل التعازي لأهله والأسرة الصحفية والإعلامية

وأضافت «مصطفى»، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن محمود الكردوسي، كان كاتبًا كبيرًا وجميلًا: «مش قادرة أقول لحضراتكم، رغم تعبه إلا أننا كنا دائما بنسأل عليه ونقول يارب إن شاء الله تبقى أفضل، لكن الموت علينا حق، وهي دي الحقيقة اللي موجودة بالفعل، ربنا يرحم محمود الكردوسي، وكل التعازي لأهله وأسرته والأسرة الصحفية والأسرة الإعلامية كلها».

محمود الكردوسي كان صديقا للجميع في الوسط الإعلامي أو الصحفي

وتابعت الإعلامية: «معتقدش فيه حد في الوسط الإعلامي أو الصحفي مكنش بيحب الكاتب العظيم محمود الكردوسي، كان صديقا عزيزا، كل التعازي، ربنا يرحمك يا محمود، ويجعل كل اللي انت شوفته في مرضك في ميزان حسناتك».

محمود الكردوسي

محمود الكردوسي من مواليد محافظة سوهاج في 5 سبتمبر 1961، وهو كاتب وأديب ومحلل سياسي، عمل صحفيا في عدد من الجرائد والمجلات منها مجلة «7 أيام»، مجلة «نص الدنيا» بالأهرام، جريدة «صوت الأمة»، ومجلة «الأهرام العربي»، وأسس مجلة «الفن السابع»، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، بعدما شارك في تأسيسها وعمل مدير تحرير بها منذ 2012 وحتى نهاية 2015.