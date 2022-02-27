شقيق عادل إمام ينفى تدهور صحته: «زهقنا من الشائعات ..وبيجهز لفيلم جديد»

استنكر المنتج عصام إمام، شقيق الفنان القدير عادل إمام، ما يتردد من شائعات حول تدهور الحالة الصحية للزعيم، وبعض الشائعات الأخرى عن وفاته، مؤكدًا أن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، كما ذكر أن الفنان عادل إمام بصحة جيدة، ولا يعرف غرض مروجي تلك الشائعات بشكل متواصل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «إم بي سي مصر».

الزعيم بخير «صحته زي الفل وكل الشائعات عنه غير صحيحة»

وأضاف «إمام» أنه لا يوجد شيء لإخفائه، وإذا كان هناك شيء من هذا القبيل ستعلنه الأسرة فورًا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الزعيم بخير «صحته زي الفل وكل الشائعات عنه غير صحيحة»، كما أن عادل إمام يحضر حاليًا لعمل فني وهو فيلم جديد مع ابنه محمد عادل إمام، من إخراج نجل الزعيم رامي إمام، ومن انتاجه، تحت اسم «الواد وأبوه»، وعن آخر تواصل له مع الزعيم: «أنا معاه على طول».

الزعيم يعمل على تقديم الفيلم بأفضل صورة حتى يقدمه بشكل يليق باسمه

وتساءل عصام إمام: «هل مطلقو تلك الشائعات يسعون إلى التريند؟ بالفعل اسم الزعيم يشغل اهتمام الكثيرين، ويسعون إلى كسب الأموال من خلال اسم عادل إمام»، مؤكدًا أن الزعيم يعمل على التجهيز للفيلم بأفضل صورة حتى يقدمه بشكل يليق باسمه وتاريخه، وهو لا ينتظر موسما معينا لعرضه، «الزعيم بخير وصحته على ما يرام، ولم يغادر منزله، ويقضي أوقاته باللعب مع أحفاده ويستمتع معهم بهذه الأوقات، ويقرأ ما هو جديد».

كفاية ترويج للشائعات بدون تحري الدقة

وتابع: «أنا بطمن الناس وبكررها للمرة الألف الزعيم بصحة جيدة، وكفاية ترويج للشائعات بدون تحري الدقة، أنا فعلًا مش عارف أعمل إيه تاني، الأسرة اعتادت مثل هذه الشائعات التي تخرج بين الحين والآخر، ولا يعلم ماذا يفعل هو وباقي أفراد العائلة في مثل هذه الأخبار التي تتسبب في حالة من الإزعاج والقلق لهم».