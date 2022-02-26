«المهن التمثيلية» تنفي وفاة عادل إمام: الزعيم بصحة جيدة

تصدر اسم الفنان عادل إمام تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن انتشرت العديد من الشائعات، التي تفيد بوفاة الزعيم عادل إمام، بعد تدهور حالته الصحية.

وتواصلت «الوطن» مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي نفى تلك الشائعات، مؤكدًا أن الزعيم بصحة جيدة وبداخل منزله.

عصام إمام يستنكر شائعات تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام

وكان المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام استنكر خلال الفترة الماضية الشائعات المستمرة بشأن تدهور صحة الفنان عادل إمام، موضحًا خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج، أن عائلته وأحفاده يتأثرون وتسوء حالتهم النفسية من تلك الشائعات، كما أنه يتلقى العديد من المكالمات من مختلف الدول الفترة الماضية للاطمئنان على حالته الصحية.

وأشار «إمام» إلى أن الزعيم يستعد الفترة المقبلة لخوض عمل درامي جديد حيث يقرأ عدد من النصوص المعروضة عليه، ومنها عمل يجمعه بأبنائه محمد ورامي إمام.

آخر أعمال عادل إمام

يذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل «فلانتينو» الذي عرض في السباق الرمضاني عام 2020، وشاركه البطولة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، محمد كيلاني، طارق الإبياري، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، سليمان عيد، هادى الجيار، عمرو وهبة، عدد من ضيوف الشرف العمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

أشرف زكي يوجه الشكر للرئيس السيسي

وفي سياق آخر قدم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء النقابة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد أن وجه بعلاج الفنان القدير سمير صبري على نفقة الدولة، إذ تعرض خلال الأيام الماضية لأزمة صحية ويحتاج إلى تدخل جراحي في القلب.