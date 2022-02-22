جميل المغازي: وفاة مصطفى متولي منعت محاورة عبد الرحمن الأبنودي لـ عادل إمام

قال المخرج جميل المغازي، إنه يمتلك أرشيفا مصورا، يصل إلى نحو 500 ساعة، قائلًا: «في نهاية الثمانينيات قررت أخوض تجربة الإنتاج مع نفسي، ومعي مفيد فوزي، وصنعنا حلقات عدة مع فؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي، وأمينة رزق، وغيرهم، فحاورنا مع 80% تقريبًا من الفنانين بمرور الوقت، وصار لدي أرشيف فني منذ فترة الثمانينيات».

لا يوجد أي فنان كنت أطمح للتسجيل معه باستثناء عادل إمام

وأكد جميل المغازي، خلال حواره مع «الوطن»: «لا يوجد أي فنان كنت أطمح للتسجيل معه، لكن الفنان عادل إمام الذي سجلت معه أكثر من مرة، كنت أطمح باستضافته في الحلقات التي كان يُقدمها عبد الرحمن الأبنودي، وبالفعل كنا نُرتب لهذا اللقاء في مسرح الزعيم بالهرم، إلا أنّ الفنان مصطفى متولي، توفي قبل الموعد بأيامٍ قليلة، ما تسبب في توقف المناقشات بشأن الحوار».

تفاصيل تعاون جميل المغازي مع مفيد فوزي

وكشف المخرج جميل المغازي، كواليس تعاونه مع المحاور مفيد فوزي، قائلًا: ذات مرة، طُلب مني تنظيم ندوة داخل التليفزيون للسيدة أم كلثوم، فطلبت أن يُديرها مُذيع من خارج التليفزيون، فتساءل صفوت الشريف آنذاك، عن السبب وراء ذلك، فقلت له إنّ المذيعين هنا يهتموا بمظهرهم وشياكتهم دون الاهتمام بالمضمون، فعندما أتحدث مع مذيعة ما، تقول لي: «مش عارف مين هيعملي شعري وهلبس منين؟ وعندما أتكلم معه في المضمون لم يكن هناك اهتمام إطلاقا، فاقترحت المحاور مفيد فوزي، ليدخل صفوت الشريف في حالة ضحك، وقال لي: «إشمعنى»، فأجابته: «أنا عاوز مذيع يكون رأسه برأس الضيف»، فوافق على سبيل التجربة، وبالفعل نظمنا الندوة، وحققت نجاحًا كبيرًا، وأعقب ذلك ندوة لعبد الحليم حافظ، فطلبت من سامية صادق رئيس التليفزيون وقتها، بعمل برنامج يُحاور نجوم مصر، لكن لم أجد اهتمامًا أيضًا، فقررت أن أخوض تجربة الإنتاج مع نفسي، ومعي مفيد فوزي.