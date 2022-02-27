المؤبد لسائق لإتجاره في الهيروين والحشيش في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية أمس السبت، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته لحيازته كمية من المواد المخدرة «الحشيش»، و«الهيرويون» بقصد الإتجار فيه بمنطقة المرج، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى، وأمانة سر أحمد فهمي، وعبدالله أبو ضيف

حشيش وهيروين مواد مخدرة

أوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 26580 لسنة 2021 جنايات المرج، أن المتهم «خيري. ع.54 عامًا، سائق»، أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

200.20 جرام من المضبوطات للمخدرات

وجاء في تحريات مقدم بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهم انتقل لمحل تواجده وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على عدد 3 أسطوانات لجوهر الهيروين المخدر وقطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف جوال، وبتفتيش السيارة عثر على 2 أسطوانة هيروين ومكبس حديدي يدوي الصنع، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار، والمكبس الحديدي لإعادة تهيئة وتصنيع المواد المخدرة، والمبلغ المالي حصيلة إتجاره، والهاتف للتواصل مع عملائه والسيارة لترويج المواد المخدرة.

المعمل الكيماوي

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، 5 قطع حجرية اسطوانية الشكل تحوي جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه 1116.70 جرام، وقطعة تحوي جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه 200.30 جرام، ومكبس يدوي حديدي به آثار لمسحوق بيج اللون ثبت أن غسالة المحتويات جميعاً تحتوي على الهيروين المدرج بالجدول الأول.