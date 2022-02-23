قرية التراث البدوي بشرم الشيخ.. توفير فرص عمل وإحياء حرف يدوية قديمة

تُعد قرية التراث البدوي بمدينة شرم الشيخ أحد المشروعات التي جرى التفكير في إنشائها عام 2014، بتمويل ذاتي من المحافظة، تقع القرية في مدخل منطقة السفاري المؤدي إلى مضمار الهجن العالمي، يجاورها تقسيم السفاري، الذي تنطلق منه الرحلات الجبلية باستخدام «البيتش باجي».

توفير فرص عمل وإحياء حرف يدوية قديمة

اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أكد في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن القرية البدوية، أو قرية التراث البدوي، هي أحد المشروعات التي تبنتها المحافظة في مدينة شرم الشيخ، لتوفير فرص عمل للبدو وتنشيط الحرف اليدوية التي قد تنقرض لعدم تنميتها.

بروتوكول تعاون بين التضامن وجنوب سيناء

وأوضح المحافظ أنه جرى اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظة جنوب سيناء، من أجل دعم المحافظة في تنفيذ وإنشاء وتجهيز قرية التراث البدوي بمضمار الهجن في مدينة شرم الشيخ.

قرية التراث البدوي.. فرص عمل لأبناء سيناء

وأكد اللواء خالد فودة أن قرية التراث البدوي هي أحد أهم المشروعات التي تهدف إلى تنمية التراث والثقافة البدوية، والحفاظ على الحرف اليدوية، مشيراً إلى أنه جرى افتتاح المرحلة الأولى عام 2015 في العيد القومي للمحافظة، وقال إن قرية التراث البدوي بشرم الشيخ جرى تنفيذها بتمويل ذاتي من المحافظة، حيث بلغت تكلفة المرحلة الأولى 5.5 مليون جنيه.

تشمل القرية العديد من الإنشاءات، حيث تم البدء في المحلات، ويجري العمل في باقي مكونات القرية، التي تشتمل على عدد 60 محلاً وبازاراً، لعرض وبيع المنتجات التراثية، وورشة للحرف البدوية، ومطعم للمأكولات البدوية، ومعرض ومدرسة لتعليم الحرف البدوية، وساحتين لانتظار السيارات، ومسرحاً، ومنطقة للخدمات.

معرض دائم المشغولات اليدوية

وتابع المحافظ أنه تقرر إقامة معرض دائم للمشغولات اليدوية السيناوية في قرية التراث البدوي بشرم الشيخ، لتشجيع السيدات على العمل، وبيع المنتجات، من خلال هذا المعرض، مؤكداً أن هذا المطلب كان ملحاً لدى غالبية السيدات.

وأضاف أن القرية تقع في مدخل طريق المضمار الهجن العالمي، وتمثل إضافة جديدة إلى المقومات السياحية في شرم الشيخ، وقدم المحافظ الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على توقيع بروتوكول التعاون، الذي جاء في إطار استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل.