«فودة» يوجه بسرعة إنهاء التراخيص لإقامة القرية التراثية بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى استغلال قلة الإشغال السياحي في شرم الشيخ بسبب جائحة كورونا في إجراء أعمال تطوير بكل أنحاء المدينة، لتشمل البنية التحتية والطرق وعددًا من المشروعات لتضم المدينة كل ما يطلبه السائح عند قدومه إلى مصر.

وأشار المحافظ إلى إنشاء متحف شرم الشيخ وافتتاحه ليصبح قبلة جديدة للسائحين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ في السوق التجاري القديم بشرم الشيخ، حيث تفقد على أرض الواقع المكان المقترح لإقامة مشروع القرية التراثية التي تشمل نماذج محاكاة لعدد من الشوارع والأحياء لمصر القديمة، مثل حي الغورية وشارع المعز والناصر قلاوون وسبيل وقلعة محمد علي وحي الأزهر.

كما تشمل القرية التراثية متحفًا للآثار الإسلامية وعددًا من المآذن تمثل مختلف العصور، فضلًا عن عدد من البازارات والمطاعم ومسرح مكشوف ونافورة كبرى وشلالات، والتى تقدم بمشروع إنشائها أحد رجال الأعمال بالمدينة.

وقارن «فودة» بين الرسوم الهندسية و«ماكيتات» المشروع ومكان التنفيذ بما يتناسب مع هوية السوق والطرازات المعمارية المشابهة خاصة ميدان ومسجد الصحابة، وأبدى إعجابه الشديد بالمشروع الذي يعد إضافة معمارية وسياحية تتواكب مع مشروعات تطوير السوق القديم المستمرة، وطالب بسرعة الانتهاء من الرسومات وإنهاء التراخيص والحصول على الموافقات اللازمة في ظل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مجلس المدينة للبدء في التنفيذ.

وعلى هامش جولته بالسوق التجاري، قام المحافظ بإهداء إحدى البوابات الإلكترونية الأمنية إلى قوات الشرطة بنقطة تفتيش السوق، للمساهمة في تأمين السوق التجاري.

ورافق المحافظ فى جولته اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظ.