مساحتها مليون متر.. تعرف على أهم مشروعات قرية التراث البدوي بشرم الشيخ

وقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي برتوكول تعاون بشأن إنشاء وتطوير قرية التراث البدوي بمضمار الهجن بشرم الشيخ، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجري توقيع البرتوكول أول أمس بهدف تجهيزها قبل انطلاق مؤتمر المناخ، لتصبح منارة ثقافية.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح للوطن أنه في إطار استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل، يجري تجهيز قرية تراثية في منطقة مضمار الهجن بشرم الشيخ لتصبح مركز ثقافي وحضاري ومزار سياحي.

قرية التراث البدوي إضافة للسياحة

أكد محافظ جنوب سيناء إن المشروع يأتي في إطار استكمال المنطقة التراثية بمضمار الهجن، مشيرا إلي أنه جري تطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ وتطوير الطرق المؤدية، ليصبح مضمار عالمي يليق بالوقود العربية التي تشارك في سباقات الهجن.

وقال إن القرية التراثية المقرر إنشائها الفترة القديمة تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع، وهي قرية بدوية بمعني الكلمة وسيجري تقسيمها بشكل حضاري، موضحاً أنها ستكون قرية ذكية يطبق فيها كل الوسائل الحديثة في الاتصالات والتكنولوجيا إلي جانب الحفاظ علي التراث البدوي الاصيل الذي يعتبر جزء من حضارة أهالي سيناء، نقلة كبيرة في المكان وإضافة للسياحة.

أبرز 10 معلومات عن قرية التراث البدوي

1- تقع قرية التراث البدوي خلف مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ.

2- مساحتها تصل إلي مليون متر مربع.

3- تضم مضمار للفروسية.

4- تضم مسرح مكشوف لإقامة الحفلات.

5- تضم مسجد كبير للصلاة.

6- تضم عزب للجمال يقيم فيها المشاركون في سباقات الهجن.

7- تضم ٣٠٠ بازار ومحل تجاري.

8- ورش للصناعات والحرف اليدوية.

9- نقطة إسعاف متطورة.

10- تضم متحف مزار للأدوات المستخدمة في صناعة الخرف اليدوية.