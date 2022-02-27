أوكرانيون بالغردقة يشكرون مصر على مد إقامتهم: أهالي عرضوا استضافتنا في بيوتهم (فيديو)

يقيم حوالي 6226 سائحا أوكرانيا بالفنادق والمنتجعات السياحية بمدينتي الغردقة ومرسى علم، عقب قرار وزارة السياحة بمد إقامتهم بالفنادق وتقديم جميع الخدمات لهم، لحين عودتهم إلى بلادهم واستئناف الرحلات السياحية الأوكرانية، وذلك بعد غلق المجال الجوي الأوكراني على خلفية إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا.

سائحو أوكرانيا يقدمون الشكر لمصر

والتقت «الوطن» عددا من السائحين الأوكرانيين بفنادق الغردقة، عبر بث مباشر، إذ عبروا عن حزنهم لحالة الدمار التي تمر بها بلادهم، وعدم قدرتهم على الرجوع لرؤية أسرهم وعائلاتهم، نتيجة للقصف الذي تتعرض له المدن الأوكرانية من القوات الروسية، مؤكدين أنهم يتابعون بشكل دوري ما يحدث في بلادهم من أسرهم.