سائحون أوكرانيون عقب إلغاء رحلات الطيران: «سعداء بالضيافة في الغردقة»

عبر عدد من السائحين الذين يحملون الجنسية الأوكرانية، عن سعادتهم بقرار الحكومة المصرية بمد إقامتهم داخل الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، عقب إلغاء رحلات طيران العودة إلى أوكرانيا بسبب الأحداث الجارية بين روسيا وأوكرانيا، موجهين الشكر إلى الدولة المصرية بقرار مد إقامتهم في الفنادق، وتقديم كافة الخدمات لهم حتى موعد إعادة فتح الطيران الأوكراني وعودتهم إلى بلادهم مرة أخرى.

نشكر مصر على الضيافة

والتقت «الوطن» عبر لايف على صفحتها، بعدد من السائحين الذين يحملون الجنسية الأوكرانية من داخل الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة،

حيث عبروا عن سعادتهم بقرار الحكومة المصرية بمد إقامتهم بالمجان داخل الفنادق لحين فتح الطيران مرة أخرى وعودتهم إلى بلادهم.

وقالت إلينا، سائحة أوكرانية، لـ«الوطن» اليوم الجمعة، إن أصداء الحرب الروسية الأوكرانية وقعت عليها مفاجئة وأنها تشعر بالخوف على عائلتها في أوكرانيا والتي تتواصل معها بصفة مستمرة للاطمئنان عليها.

وطالبت مارينا، سائحة أوكرانية، عبر صفحات «الوطن» بوقف الحرب الدائرة الآن، مؤكدة أن الحروب تعود بخسائر كبيرة على الشعوب، وقدمت الشكر لمصر والمصريين على حسن الضيافة.

سعداء باستقبال المصريين

وأعربت إيفان، عن سعادتها باستقبال المصريين وترحابهم، وأنها تشعر بالأمن في الغردقة وتتمنى أن تكمل إقامتها هنا، حتى في حالة إعادة فتح حركة الطيران إلى أوكرانيا، لكنها تفضل الإقامة في الغردقة.

وفي ذات السياق قال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية كبرى بالغردقة، إن الفنادق تلقت منشورا من غرفة المنشآت الفندقية يؤكد استمرار إقامة السائحين الروس والأوكران في الفنادق، وتقديم الخدمات لهم لحين عودتهم إلى بلادهم.

وكشف «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن» عن إعادة تسكين نحو 200 من السائحين الأوكرانيين بعد إلغاء رحلاتهم التي كانت مقرر مغادرتها اليوم إلى أوكرانيا، نتيجة لغلق المجال الجوي الأوكراني، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا.