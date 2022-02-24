مطار الغردقة يستقبل 12 رحلة طيران سياحية قادمة من «روسيا»

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، 12 رحلة طيران سياحية شارتر قادمة من روسيا، تقل حوالي ألفي سائح روسي، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي، بأنه من المقرر استقبال 12 رحلة طيران سياحية قادمة من روسيا وعلى متنها ألفي راكب، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الخميس، أنه لم يتم الإبلاغ عن إلغاء أي رحلات روسية حتى الآن.

تداول 2000 طن بضائع و 415 شاحنة و 23 سيارة بموانئ البحر الأحمر

وفي سياق آخر، شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و415 شاحنة، و23 سيارة ملاكي، وذلك حسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم.

وأفاد البيان الصادر من هيئة موانئ البحر الأحمر، بأن حركة الصادرات شملت تداول 1193 طن بضائع عامة ومتنوعة، و201 شاحنة و12 ملاكي، بينما حركة الواردات شملت تداول 807 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، و214 شاحنة و11 سيارة ملاكي، ومتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا البحري، السفينة «دليلة»، بحمولة 95 شاحنة و9 سيارات ملاكي، والسفينة «الحرية» بحمولة 68 شاحنة، وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 72 شاحنة وسيارة ملاكي، والسفينة دليلة بحمولة 85 شاحنة و9 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة «أيلة» والسفينة «بريدج»، ومغادرة السفينة أيلة والسفينة سيناء، حيث تم استقبال 51 شاحنة بحمولة 807 أطنان بضائع عامة وسيارتين ملاكي، وتصدير 44 شاحنة بحمولة 1193 طن بضائع عامة، وسيارتين ملاكي.