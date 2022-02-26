«داشا» الأوكرانية و«إلينا» الروسية.. صديقتان على شواطئ الغردقة

«داشا» الأوكرانية و«إلينا» الروسية سائحتان تجمع بينهما الصداقة على شواطئ الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، رغم الأحداث التي تمر بها بلادهما، حرصتا على تبادل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل منهما، للاطمئنان على بعضهما البعض، كما وجهتا رسالة مشتركة طالبتا فيها بوقف الحرب، كما تحدثتا لـ«الوطن» عن رغبتهما في إحلال السلام، مؤكدتين على أن الشعوب يجب أن تبقى في أمان، وترفض الحروب التي تدمر البلدان، وتتسبب في خسائر بشرية فادحة.

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التقت «الوطن» السائحتين الروسية والأوكرانية، عبر بث مباشر على صفحتها، حيث قالت السائحة الأوكرانية «داشا» إن الروس والأوكرانيين شعب واحد، تجمع بينهما لغة واحدة، مؤكدةً أنها بعيدة جداً عن أجواء الحرب، ورغم أنها تحمل الجنسية الأوكرانية إلا أنها ذات جذور روسية، وأضافت أنه من غير المعقول أن تحارب الشعوب بعضها البعض.

الروسية «إلينا»: يجب الحفاظ على الصداقة بين الشعوب

وقالت السائحة «إلينا»، التي تحمل الجنسية الروسية، في بث مباشر على صفحة «الوطن»، إنه يجب الحفاظ على الصداقة بين الشعوب، وطالبت بإيقاف الحرب، مؤكدةً أنها تكن الحب والمودة لصديقاتها الأوكرانية وكل الشعب الأوكراني.

السائحتان «داشا وإلينا»: «شكراً لمصر»

كما قدمت السائحتان الشكر إلى مصر، وذلك عبر صفحات «الوطن»، معربتين عن سعادتهما بقرار الحكومة المصرية بمد إقامة السائحين الروس والأوكرانيين في فنادق الغردقة، لحين تحسن الأحوال، وإعادة فتح المجال الجوي الأوكراني، مؤكدين على حسن الضيافة والمعاملة الطبية التي يتلقاها السائحون من المصريين.

وتبادلت الصديقتان الروسية والأوكرانية الدموع والأحضان على شواطئ الغردقة، تواسي كل منهما الأخرى، وتعاهدتا على عدم الفراق، وأكدتا أن الحروب لا يجب أن تفرق بين الشعوب.

تسكين السائحين الأوكرانيين في فنادق الغردقة

ومن جانبه، أشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق استضافت جميع السائحين الأوكرانيين الذين تم إلغاء رحلات عودتهم إلى بلادهم، وتم إعادة تسكينهم في الفنادق، تأكيداً لتعليمات غرفة المنشآت الفندقية، وتقديم جميع الخدمات لهم طبقاً لقرار وزارة السياحة، لحين إعادة تشغيل رحلات الطيران إلى أوكرانيا.