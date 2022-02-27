سعر الدولار اليوم الأحد 27-2-2022 فى البنوك المصرية.. يواصل الاستقرار

واصل سعرالدولاراليوم الأحد 27-2-2022، في البنوك المصرية الاستقرار على الرغم من تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.

واستقر سعر الدولار منذ بداية العام الجارى 2022 أمام الجنيه بدون تغير لزيادة الاحتياطى النقدى والموارد الدولارية وفق عدد من المستوردين بالغرف التجارية لـ«الوطن» وقالوا لا شكاوى من توافر السلع والمنتجات الخاصة بشهر رمضان، خاصة السلع الاستراتيجية ومنها السكر والزيوت والأدوية والمادة الخام والسلع الوسيطة، إذ تقوم البنوك بتدبير الاعتمادات المستندية لتلك السلع.

البنوك الأعلى بيعا وشرا للدولار

وواصل بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، تقدمه كأفضل البنوك التي تبيع سعر الدولار مقابل الجنيه بأعلى سعر عند 15.68 جنيه، وسجّل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء، كما جاء بنك مصر كأفضل بنك لشراء الدولار الأمريكي، فيما جاء بنكا الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد، في قائمة البنوك التي تبيع الدولار بأعلى سعر، ولكن بقيمة 15.67 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك

وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 27-2-2022، فى البنوك المحتلفة فى مصر بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري سعر 15.74 مقابل 15.64 جنيه للشراء، وبيع فى بنك المصرف المتحد بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبيع الدولار في البنك المركزي بسعر 15.77 جنيه، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء.

الجنيه مقابل 4 عملات غير متداولة بالبنوك

وواصل سعر الجنيه المصري تفوقه على العملات غير المدعومة في البنوك، إذ سجل سعر الريال اليمني مقابل الجنيه المصري 0.062 جنيه، وبيع الجنيه السوداني بسعر 0.035 جنيه، وبيعت الليرة اللبنانية بسعر 0.010 جنيه، ليتفوق الجنيه المصري على «الريال اليمني، الليرة اللبنانية، والجنيه السوداني»، فيما ارتفع سعر بيع الليرة التركية مقابل الجنيه بسعر 1.131 جنيه.