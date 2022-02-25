استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 25-2-2022 في البنوك المصرية

واصل الدولار، استقراره اليوم الجمعة 25-2-2022، في البنوك المختلفة بالرغم من تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وفق آخر تحديث للبنوك أمس الخميس.

وقال مستوردون بالغرف التجارية لـ«الوطن»، إنّ العملة الأمريكية تخضع لآلية العرض والطلب ولايزال هناك هدوء فى الطلب على الدولار، تزامنا مع تعاقد المستوردين قبيل شهر رمضان على استيراد السلع لتوفيرها في الأسواق.

وأكدوا أن بيان الدولة بشأن المخزون الاستراتيجي من القمح بأنه يكفي لمدة 4 أشهر ساهم في عدم استقرار الدولار، إلّا أنّ هناك موجة من التضخم سوف تجتاح العالم بأسره جراء ارتفاع أسعار البترول، ما دعا الرئيس الأمريكي إلى إعلانه عن حزمة من الإجراءات للتقليل من التداعيات السلبية المرتقبة.

البنوك الأعلى بيعا وشرا للدولار

وجاء بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، كأفضل البنوك التي تبيع سعر الدولار مقابل الجنيه بأعلى سعر عند 15.68 جنيه، وسجّل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء، كما جاء بنك مصر كأفضل بنك لشراء الدولار الأمريكي، فيما جاء بنكا الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد، في قائمة البنوك التي تبيع الدولار بأعلى سعر، ولكن بقيمة 15.67 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك

وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الجمعة، وفق آخر تحديث للبنوك فى مصر بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري وفي المصرف المتحد سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبيع الدولار في البنك المركزي بسعر 15.77 جنيه، مقابل 15.65 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء.

الجنيه مقابل 4 عملات غير متداولة بالبنوك

وواصل سعر الجنيه المصري تفوقه على العملات غير المدعومة في البنوك، إذ سجل سعر الريال اليمني مقابل الجنيه المصري 0.036 جنيه، وبيع الجنيه السوداني بسعر 0.035 جنيه، وبيعت الليرة اللبنانية بسعر 0.010 جنيه، ليتفوق الجنيه المصري على «الريال اليمني، الليرة اللبنانية، والجنيه السوداني»، فيما ارتفع سعر بيع الليرة التركية مقابل الجنيه بسعر 1.121 جنيه.