لدعم وتمويل صغار المقاولين بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يوم الاثنين الماضى، بحضور محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد سامى، رئيس مجلس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ولفيف من قيادات البنك والاتحاد، بهدف تقديم الدعم والتمويل لصغار المقاولين من الأعضاء التابعين والعاملين تحت مظلة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من ذوى الملاءة المالية، للعمل على تلبية احتياجاتهم، من خلال الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية المقدّمة من بنك مصر. ويسهم البروتوكول الجديد فى دعم المقاولين، من خلال تقديم وتوفير الحلول والخدمات المالية التى تتمثل فى القروض والتسهيلات التى تدعم النشاط، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية من خلال مبادرة رواد النيل المقدّمة من البنك المركزى المصرى، بغرض تقديم جميع سُبل الدعم لصغار المقاولين فى شتى مجالات المقاولات.

هذا ويولى بنك مصر لقطاع المشروعات المتوسّطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير جميع الخدمات المالية وغير المالية، بما يلبى احتياجات عملاء هذا القطاع، ويُعد البنك من أوائل البنوك التى التزمت بمتطلبات البنك المركزى، ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27% من كامل محفظة البنك الائتمانية فى يونيو 2021، بما له من تأثير إيجابى على الاقتصاد القومى، ويأتى ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزى المصرى وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع، لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلى وخفض فاتورة الاستيراد. ويأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما يملكه من خبرة فى هذا المجال وانطلاقاً من دور البنك كإحدى المؤسسات الرائدة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تلبى جميع الاحتياجات التمويلية، وأيضاً حلول وخدمات غير مالية لجميع القطاعات فى مختلف الأنشطة الاقتصادية. وحصد بنك مصر الكثير من الجوائز عن الفترة السابقة، تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحقّقة وجهوده المبذولة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من الكثير من المؤسسات الدولية، ومن تلك الجوائز جائزة «أفضل بنك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2021» من مجلة «ذا جلوبال إيكونوميكس»، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز والمراكز شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح فى جميع الأعمال.

ويحرص بنك مصر -باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى- على تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الائتمانية المصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات باختلاف أحجامها، كما يقوم بتوقيع الكثير من المبادرات والبروتوكولات، التى تهدف إلى التوسّع فى تمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية لعملاء المشروعات، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هى قاطرة النمو الاقتصادى وركيزته.