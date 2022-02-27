مجلس الأمن يناقش قرار انعقاد الجمعية العامة لحل أزمة روسيا وأوكرانيا

أعلن مجلس الأمن الدولي أنَّه سيناقش اليوم مشروع قرار بشأن دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانعقاد غدًا لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك على خلفية اندلاع حرب بين الجارتين منذ فجر يوم الخميس الماضي.

اندلاع الحرب وفرار الآلاف

وكانت الحرب الروسية الأوكرانية قد تسببت في نزوح وفرار آلاف المواطنين الأوكرانيين والمقيمين من جنسيات مختلفة نحو الحدود الرومانية والبولندية، بعد نحو 4 أيام من اندلاع الحرب.