تحرك الجيش الصيني بمناورات قرب تايوان تزامنا مع حرب روسيا وأوكرانيا

شهدت الساعات الماضية، تحرك الجيش الصيني من خلال القيام بمناورات عسكرية قرب حدود تايوان، وسط تصاعد اللهجة بين تايوان وبكين، تزامنا مع عملية روسيا العسكرية ضد أوكرانيا، التي بدأت فجر الخميس، حتى أن بعض التحليلات الغربية قالت إن الصينيين ربما يفكرون في دخول تايوان، على طريقة دخول موسكو إلى أوكرانيا.

وعادت الصين، يوم الخميس، للتأكيد مجددا على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وأن السلام فيها له شروط، مشددة على أنه ليس من الحكمة أن تستغل سلطات تايوان قضية أوكرانيا لصالحها، وفق وزارة الخارجية الصينية.

تحرك الجيش الصيني يتزامن مع مرور سفينة أمريكية حربية من مضيق تايوان

وذكرت وزارة الدفاع الصينية، أن الجيش الصيني سيقوم بطلعات متعددة ومنتظمة في منطقة مضيق تايوان، ودوريات عسكرية، موضحة أن الغرض منها الضرب بحزم ضد من وصفتهم بـ«القوى الانفصالية المتغطرسة»، التي تدعو لاستقلال تايوان، والحد من تلك التصرفات.

ويأتي تحرك الجيش الصيني تزامنا مع عبور سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان، التي أبحرت اليوم، ورغم تأكيد الولايات المتحدة أن السفينة تتحرك في إطار نشاط اعتيادي، إلا أن هذا الأمر يثير غضب بكين.

وذكرت وكالة أنباء «رويترز»، أن الأسطول السابع الأمريكي قال إن المدمرة رالف جونسون، التي تحمل صواريخ موجهة، أبحرت عبر المياه الدولية بصورة اعتيادية، وأكدت واشنطن أن الجيش الأمريكي يحلق ويبحر ويعمل في أي مكان متى سمح القانون الدولي بذلك.

الصين: تايوان ليست أوكرانيا

وقبل تحرك الجيش الصيني، شددت وزارة الخارجية الصينية، يوم الخميس الماضي، على أن تايوان ليست أوكرانيا، كما شددت على أنها جزء من الأراضي الصينية وفق الحقائق القانونية والتاريخية.

وأكدت «بكين» أن السلام في تايوان يقوم على التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق، وليس من خلال مساعي تايوان للحصول على الدعم العسكري الأجنبي وشراء الأسلحة.