تفاصيل مقتل الطفلة رودينا على يد صديقة والدتها.. «أخفت جثتها في طشت»

مع اقتراب الساعة الثانية ظهرًا، لاحظت الأم اختفاء طفلتها الصغيرة «رودينا»، ظلت تبحث عنها هنا وهناك دون جدوى، لم تتوقف محاولات البحث حتى عثروا على جثتها بعد 5 أيام، ملقاة في أرض فضاء في قرية مجاورة لمنطقتهم، وكشفت تحريات رجال الشرطة أن جارتهم وراء ارتكاب الجريمة، وأنها قامت باختطافها وسرقة «حلقها» الذهبي وقتلها وإلقاء جثتها بعيدًا.

الأب يروي كواليس الواقعة

وكشف والد الطفلة «رودينا»، مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، كواليس الواقعة لـ«الوطن»، قائلًا: «يوم الأحد حوالي الساعة 2 اختفت رودينا من قدام البيت، دورنا عليها في كل مكان، بلغنا الشرطة، في البداية شكينا في ناس لكن طلعوا مش هما، ويوم الخميس بالليل لقيوها جثة مقتولة في عزبة جنبنا، وأما شوفتها عرفتها وكانت متغطية بشوال، وكان فيه حلق في ودنها لكن مكانش موجود، أخدنا بنتنا ودفناها».

المتهمة صديقة والدة الضحية

وبكلمات متقطعة وملامح حزينة، استكمل الأب المكلوم حديثة: «المتهمة صاحبة زوجتي، ووقت ما كنا بندور على بنتنا كانت بتدور معانا وبتمثل دور إنها مصدومة عشان تبعد التهمة عن نفسها، وعشان هى صاحبة زوجتي، الشك مكنش مقرب نهائي منها، خاصة أن زوجتي مكانتش بتتأخر عنها وكانت بتسلفها فلوس».

جرائم ارتكبتها المتهمة

وقررت جهات التحقيق، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبطها؛ لاتهامها بقتل الطفلة «رودينا»، بعد أن سرقت قرطها الذهبي، ثم حملت جثتها داخل«طشت» وألقتها في قطعة أرض فضاء بالجيزة؛ ظنًا منها أنها طمست معالم الجريمة لتعود وتشارك أهلها في البحث عنها لتنفي عن نفسها أي شبهة جنائية، ولكن سرعان ما تم كشف لغز الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.