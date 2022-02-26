العثور على جثة شاب مجهول الهوية بالطريق الصحراوي الغربي في أسيوط

عثر أهالي مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، على جثة شاب مجهول الهوية، بجوار المدفن الصحي بالطريق الصحراوي الغربي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغنايم المركزي.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، بجوار المدفن الصحي بالطريق الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغنايم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت المباحث بكشف غموض وملابسات الواقعة، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.