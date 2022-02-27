الثلاثاء.. عزاء الكاتب الصحفي محمود الكردوسي بمسجد آل رشدان بمدينة نصر

يقام عزاء الكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي، بعد غد الثلاثاء، بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، من الساعة الثامنة مساء حتى الحادية عشرة.

شيع جثمان الكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي أمس السبت، إلى مثواه الأخير، بحضور المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس النواب، والفنان محمود حميدة وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وأكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما حضر أيضا عدد من رؤساء التحرير بينهم عماد الدين حسين، وحضر من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين محمد خراجة وأيمن عبد المجيد ومحمد يحيى، كما حضر لفيف كبير من رجال الصحافة والإعلام، والعديد من السياسيين ونجوم الفن.

وكان الكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، قد توفى بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 64 عاما، وهو من المؤسسين الأوائل لـ«الوطن»، صاحب مسيرة صحفية فريدة امتدت لأكثر من 36 عاما، وهو من مواليد محافظة سوهاج، وله كتاب بعنوان «مرة واحد صعيدي» صدر عام 1996.