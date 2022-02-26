تشييع جثمان محمود الكردوسي إلى مقابر الأسرة بالعين السخنة

أقيم منذ قليل صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر، حيث أقيمت الجنازة عقب صلاة العصر، بحضور جماهيري كبير من رجال الصحافة والإعلام، وكان على رأسهم الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ.

تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة

وتحركت جنازة الكاتب الصحفي محمود الكردوسي الآن إلى مقابر العائلة بطريق العين السخنة، حيث تقرر دفن جثمان الصحفي الراحل محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» هناك.

أمين «الشيوخ» وحميدة يشيعان جثمان محمود الكردوسي

وحضر تشييع الجثمان المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس النواب، والفنان محمود حميدة وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وأكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعماد الدين حسين، كما حضر أيضا عدد من رؤساء التحرير بينهم الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور، وحضر من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين محمد خراجة وأيمن عبد المجيد ومحمد يحيى.

حزن شديد في جنازة الصحفي محمود الكردوسي

كما حضر لفيف كبير من رجال الصحافة والإعلام، والعديد من السياسيين ونجوم الفن، وشهد العزاء حالة من الحزن التي سيطرت على الجميع بسبب وفاة أحد رجال الصحافة المخلصين الكاتب الصحفي محمود الكردوسي.

الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

وكان الكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريد «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، قد توفى بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 64 عاما، وهو من المؤسسين الأوائل لـ«الوطن»، صاحب مسيرة صحفية فريدة امتدت لأكثر من 36 عاما، وهو من مواليد محافظة سوهاج إحدى محافظات الصعيد، وله كتاب بعنوان «مرة واحد صعيدي» صدر عام 1996.