بوتين يشيد ببطولة قواته الروسية الخاصة في الحرب ضد أوكرانيا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، ببطولة العسكريين الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، معبرًا عن امتنانه لهم.

ونقلت وكالة «سبوتنك» الروسية عن الخدمة الصحفية للكرملين أنَّ الرئيس بوتين «وجه شكر خاص لأولئك الذين يؤدون واجبهم العسكري هذه الأيام ببطولة في سياق عملية خاصة لتقديم المساعدة لجمهوريات دونباس الشعبية».

بوتين في يوم قوات العمليات الخاصة: أنت دائمًا تفي بشرف واجبك العسكري

وجاء حديث الرئيس الروسي لجنوده العسكرين، بمناسبة الاحتفال بيوم قوات العمليات الخاصة في روسيا، قائلاً «أنت دائمًا تفي بشرف واجبك العسكري لحماية بلدنا ومواطنينا، ومن أجل ضمان المصالح الوطنية لروسيا».

وأضاف الرئيس الروسي: «لقد أثبتت مرارًا وتكرارًا أنك مستعد للعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة في أصعب الظروف، لتنفيذ أكثر المهام صعوبة ومسؤولية».

العملية العسكرية تستمر لليوم الرابع

وجاء الاحتفال بيوم قوات العمليات الخاصة في روسيا متزامناً ًمع اليوم الرابع للعملية العسكرية التي شنتها روسيا على الأراضي الأوكرانية، والتي أعلن إشارة بدائها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، بهدف حماية المواطنيين في إقليم دونباس، وفقاً لما ذكره بوتين.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سسيرجي لافروف، في تصريحات سابقة، أنَّ العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعدما تحقق الهدف منها وهي نزع السلاح من أوكرانيا، وأن الرئيس الروسي وحده هو الذي يجيب عن التساؤل الحالي «إلى متى سوف تستمر العملية الروسية في أوكرانيا».

وتصاعدت حدة الأزمة الروسية الأوكرانية بعد اعتراض الرئيس الروسي على مطالب ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، وهو الأمر الذي لم يجد استجابة من الدول الغربية، ليخرج الرئيس الروسي يوم 21 فبراير الجاري، معترفاً بجمهوريتي الدونيستك ولواجانسك، المنفصلتين عن أوكرانيا، لتقوم بعض الدول بالتنديد بهذا الاعتراف وتفرض عقوبات مالية على روسيا، ليخرج الرئيس الروسي فجر الخميس الماضي، معلناً قيام بلاده بعملية عسكرية ضد أوكرانيا، لحماية مواطنين إقليم الدونباس.