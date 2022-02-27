الصين تعلق على موقف أمريكا تجاه حرب روسيا وأوكرانيا برسم كاريكاتيري

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية في الصين، تشاو ليجيان، على حرب روسيا وأوكرانيا، بنشر رسم كاريكاتيري عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، متهمًا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها السبب الرئيسي في مشكلة موسكو وكييف، بالتزامن مع دخول الحرب يومها الرابع.

وتعد الصين من أول الرافضين، لاعتبار العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا غزوًا، لكنها دعت في الوقت ذاته إلى التمسك بمسار المفاوضات، كما امتنعت بكين عن التصويت في مجلس الأمن بشأن قرار يدين موسكو.

الصين تحمل أمريكا مسؤولية تحرك روسيا ضد أوكرانيا

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»، معلقًا على الحرب المشتعلة بين الطرفين، بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ كل ذلك، وفق ما نقلت قناة «العربية».

ونشر الدبلوماسي الصيني، صورة كاريكاتير عبر «تويتر»، يظهر فيها رجل أمريكي ويبدو أنه يطرح سؤالا، حول عدم قيام الصين ببذل الجهد اللازم لإخماد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أو إخماد الحريق.

كما تضمنت التغريدة، صورة كاريكاتيرية أخرى، لممثل أمريكا وهو يقوم بإطفاء الحريق في أوكرانيا، إلا أنه كان يستخدم البنزين، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدعي أنها تعمل على تهدئة العالم بينما تشعله هي بالأزمات مثل ما يحدث حاليًا في أوكرانيا.

الصين تدعو إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة في أزمة أوكرانيا

وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينج، محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأول، قال فيها، إنه يجب في الأزمة الأوكرانية التخلي عن عقلية الحرب الباردة، واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع الدول، مؤكدًا على دعم دولته التسوية بين موسكو وكييف عبر المفاوضات.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤول أمريكي كبير، إنه لا يبدو حتى الآن أن الصين تساعد روسيا على تفادي العقوبات المالية التي فرضها الغرب على موسكو بسبب شنها العملية العسكرية ضد أوكرانيا، معتبرا كذلك أن الصين تضر بسمعتها الدولية.