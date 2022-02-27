خالد عكاشة: مؤشرات تؤكد وجود معركة طويلة بين روسيا وأوكرانيا

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن كافة المؤشرات الحالية تشير إلى وجود معركة أطول بين روسيا وأوكرانيا وامتداد لمسرح العمليات والاقتتال العسكري خاصة مع متابعتنا طيلة اليوم حول العديد من التعهدات الأوروبية من أكثر من دولة وعلى رأسهم ألمانيا بتزويد الجيش الأوكراني والحكومة هناك بصفقات تسليح نوعيه متطورة.

عكاشة: أوروبا دعمت أوكرانيا بالسلاح والمعدات

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن هذا الدعم الأوروبي المقدم على مدار الساعة إلى أوكرانيا يؤشر بشكل كبير على أن المعركة ستطول، وخلال تلك الأيام الماضية لم تحقق روسيا هدف استراتيجي واحد أو سيطرة على مدينة ذات أهمية واعتبار.

عكاشة: دخول مكثف من القوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية.

وأوضح أن هناك دخول مكثف من القوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية بدون تحقيق هدف حقيقي مكتمل حتى في إقليم الدونباس، والذي كان ينظر إليه باعتباره أحد أول وأسهل الأهداف الاستراتيجية التي دخلت روسيا، لإعادة بعض الأراضي التي لم تكن في حوزة الانفصاليين المواليين لروسيا.

وأكد أن ميزان القوى مختل لروسيا بامتياز، ولكن روسيا تريد أن تسيطر على مدن مليونيه لم يخرج أهلها ويتواجد بها الأوكرانيين حتى وإن كانوا في الملاجئ، واليوم تم الإعلان رسميا من قبل أوكرانيا بتوزيع 25 ألف قطعة سلاح على المواطنين، وهو ما يشير إلى وجود حرب مدن واستنزاف للقوة الروسية.