انطلاق فعاليات مؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية بالأقصر 2 مارس

تطلق جمعية الأورمان الخيرية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني حول التنمية المستدامة، في الأقصر، والمقرر أن يشارك فيه 7 وزراء وعدد من رؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية، ومحاضرين من جامعات أمريكية وأوروبية، وذلك ضمن خطة الأورمان لتحقيق أهداف التنمية في إطار رؤية مصر 2030.

ووفق بيان جمعية الأورمان واتحاد الصناعات، تنطلق فعاليات المؤتمر فى مدينة الأقصر من 2 إلى 5 مارس المقبل وسط اهتمام وحضور إعلامي كبير.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في البيان، أن تنظيم الاتحاد وجمعية الأورمان للمؤتمر يأتي بعد نجاح النسخة الأولى في عام 2020 بمدينة الأقصر، وللتأكيد على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي خصص عام 2022 للمجتمع المدني، ما يؤكد استمرارية انفتاح الدولة المصرية على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك مع القطاع الخاص.

وأشار السويدي إلى أن اتحاد الصناعات المصرية يسعى دائما لتوفير آليات للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة ووضع تشريعات تساعد في ذلك، مع العمل على تطوير برامج التدريب في الصناعة والتعليم للوصول إلى المواطن وهو ما سيتم نقاشه خلال فعاليات وجلسات المؤتمر .

7 وزراء ورؤساء بنوك وممثلو المنظمات الدولية

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن النسخة الثانية من مؤتمر التنمية المستدامة يحمل شعار «الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية»، ويناقش 5 محاور أساسية تبدأ بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية المهمة الناتجة عن التغير البيئي العالمى والأزمات الاقتصادية والمالية، وكيفية الإدماج الاجتماعى والابتكار الاجتماعى فى مفترق طرق لجميع أنشطتنا لمواجهة التحولات الاجتماعية، ودور المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على رؤية مصر 2030، وكيفية ايجاد حلول مبتطرة تفضى الى القيم العالمية للسلام والكرامة الانسانية والمساواة بين الجنسين واللاعنف وعدم التميز، وأخيرا توضيح التحديات التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى مصر.

التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية

وتابع «السويدي»، أن المؤتمر في نسخته الثانية حول التنمية المستدامة، يستهدف التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية لخلق شراكات ايجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية بهدف تنفيذ مشاريع المسؤلية الاجتماعية للشركات التي تستجيب الاحتياجات الفعلية للمجتمع مع مراعاة رؤية مصر 2030، إضافة إلى إبراز دور الاستدامة فى تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع الانتاجية وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية وبيان الانعكاسات الايجابية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحقيق الرفاهية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.