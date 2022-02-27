منير الفاسي: التنمية المستدامة لن تتحقق سوى باحترام حقوق الإنسان

ثمن منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، الجهود التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعقد مؤتمرٍ دولي يستهدف تحقيق التضامن الدولي في مواجهة التحديات، بمشاركة متميزة مع جهات عربية يعطي زخمًا جديدا للجهود المبذولة؛ لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

إشراك المرأة والشباب وتطوير التعليم

وقال منير، إنّ استمرار النزاعات المسلحة وبؤر التوتر وتفشي التطرف، يقف عائقا أمام عجلة التنمية وتمس الحق في الحياة، مشيرًا إلى أنّه لعلاج هذا الأمر يجب تعزيز التضامن وتضافر الجهود إقليميا ودوليا لإحلال السلام، وإيجاد حلول جذرية مستدامة للأزمات العالمية المتفاقمة، وتبني خطط تنموية واستراتيجيات تكفل حق التمتع بمستوى معيشي ملائم، مع إشراك المرأة والشباب وتطوير التعليم ومعالجة أسباب التطرف وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر.

تفعيل القانون ومكافحة الفساد

وأضاف مدير إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، أن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل توفر أرضية مشتركة لازمة لتحقيق التنمية المستدامة، فيما تبقى التحديات جسيمة ما لم تتضافر الجهود وتوفير الأطر القانونية وتعزيز بناء القدرات نتجاوز هذه العقبات.

وأشار إلى أنّ حقوق الانسان والتنمية المستدامة متلازمتان، فالحق في التنمية هو حق أساسي وتعميق الفهم بخطة الأمم المتحدة ما هو إلا تعزيز للوعي بثقافة حقوق الإنسان في منظورها الشامل.

جاء ذلك في كلمته، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مدار يومين بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات الدولية.