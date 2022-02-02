مشيرة خطاب: رئاستي لـ«القومي لحقوق الإنسان» شرف.. ودورنا خدمة المواطن

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، إن كونها أول امرأة تتولى هذا المنصب يعد «شرف كبير وشعور بالمسؤولية»، ولكنها تعمل مع فريق جيد في المجلس، مشددة على أن المجلس أعلن اليوم إعادة هيكلة منظومة الشكاوى؛ لأن المجلس يعتبر مؤسسة مستقلة أنشأت بموجب اتفاقية مبادئ باريس التي تحكم عمل هذه المؤسسات، متابعة: «دورنا هو خدمة وتمكين المواطن، ومن حظنا أن المجلس يبدأ عمله في مرحلة جديدة لتعزيز حالة حقوق الإنسان المصري».

مصر ملتزمة بالوفاء لحقوق الإنسان

وأضافت «خطاب» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المجلس الحالي هو أول مجلس يُنتخب من مجلس النواب والرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على هذا الانتخاب، وهذا يضع مسؤولية كبيرة تجاه المواطن المصري، موضحة: «اتعودنا نسمع إن حقوق الإنسان دي أجندة غربية، ولكن مصر ملتزمة بالوفاء بحقوق الإنسان وقررت مواجهة التحديات رغم عقود من الإنكار ومحتاجين نبقى أحسن من كده، ولذلك أعلنت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والرئيس نفسه حضر إطلاقها».

تسيس ملف حقوق الإنسان

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إعادة هيكلة منظومة الشكاوى تهدف إلى تسهيل تقديم الشكاوى ويكون هناك حملة إعلانية لتعريف المواطنين بطريقة تقديم الشكاوى من خلال الهاتف المحمول، خاصة أن الدستور المصري ينص على أن حقوق الإنسان هي إحدى مقومات الدولة ومن المفترض أن نجتهد جميعًا للاستفادة من هذه الفرص، ولذلك فإن آلية الشكاوى تكون سهلة على المواطن، لافتة إلى أن المجلس لديه 11 فرعًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

أما بالنسبة لمسألة تسييس ملف حقوق الإنسان على المستوى الدولي، أشارت «خطاب» إلى أن هناك تسييسا بالفعل لهذا الملف، مشددًة على أنه لا توجد دولة في العالم استطاعت تحقيق الكمال، مشيرة إلى أن مصر تحقق إنجازات بشكل يومي في ملف حقوق الإنسان بمختلف المجالات؛ ومنها حقوق المرأة.