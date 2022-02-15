مشيرة خطاب: استراتيجية حقوق الإنسان إرادة وطنية ولا نقبل ضغوط من الخارج

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تمثل نقلة نوعية في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي استراتيجية وطنية وليس بمفهوم غربي لحقوق الانسان.

جاء ذلك اجتماع لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس محمد هيبة اليوم مع السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وحضور عدد من اعضاء المجلس القومي من بينهم محمد انور السادات محمد اسماعيل و اسماعيل عبد الرحمن وانس جعفر.

وقالت مشيرة خطاب أن هناك انتقادات مغرضة في ملف حقوق الانسان ولكن مصر دولة كبير مشيرة الى ان مصر وقعت طواعية على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان بل انها من اول الدول التي قامت بالتوقيع مشيرة الى ان مصر دولة فاعلة في مجال حقوق الانسان عالميا و هي دولة منخرطة في الحركة العالمية لحقوق الانسان وقامت طواعية بتوقيع كل الاتفاقيات الدولية ولا يوجد علينا التزامات في هذا المجال

مشيرة خطال تشيد بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

وتابعت مشيرة خطاب انه بالفعل ملف حقوقا الانسان هو البوابة الملكية للتدخل في شئوون الدول ولكن مصر وقعت برغبتها على الاتفاقيات طواعية والتزمت طواعية وليس بضغوط دولية بتقديم تقرير سنوي لاوضاع حقوق الانسان للمجلس الأممي لحقوق الانسان

واشادت مشيرة خطاب بالتشكيل الجديد للمجلس حقوق الانسان والذي يضم قامات كبرى موضحة ان المجلس يحمل مسئولية كبيرة وهو في حالة اجتماع وتشاور دائم حيث تم تشكيل اللجان بديمقراطية وبدات خطة عمل اللجان بالفعل وطالبت " خطاب" الى البرلمان بتدعيم الصلاحيات الممنوحة للمجلس لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهي استرتيجية يحب تنفيذها خلال خطة عمل وبرامج واضحة وتمويل والمجلس يقوم بتنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع كل الجهات في الدولة خاصة ان الرئيس يولي اهتمام كبير لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسانواكدت مشيرة خطاب على اهمية مراجعة التشريعات للتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي واقعت عليها مصر مشيرة الى ان مراجعة التشريعات لمؤامتها مع الاتفاقيات الدولية الحقوقية يمثل ايضا نقلة وتكون مراجعة دورية لان المتغيرات من حولنا كبيرة وسريعة

حياة كريمة من اعظم المبادرات الحقوقية

واضافت مشيرة خطاب الاستراتيجة نتيجة ارادة وطنية مصرية حرة وليس ضغط دولي و الرئيس السيسي منذ توليه يتبع منهجية حقوقية واضحة خاصة الحقوق الإجتماعية والاقتصادية وكذلك المدنية والسياسية اضافة الى الاهتمام الكبير بحقوق المراة الذي تتمتع بحقوق غير مسبوقه على مدى العصوروكذلك اقباط مصرالذين يتمتعون ايضا بحقوق غير مسبوقة

واكدت مشيرة خطاب ان مبادرة حياة كريمة من اعظم المبادرات الحقوقية مشيرة الى ان هناك اعتراف دولي باهمية المبادرة وان الأمم المتحدة اعترفت بحياة كريمة كأكبر منصة في العالم ومبادرة حياة كريمة من اهم المبادرات عالميا بالفعل واوضحت مشيرة خطاب ان الولايات المتحدة الامريكية ارتكبت جريمة بحقوق الانسان بسحب جنودها وقواتها من افغانستان وخلفت خلفها اطنان من الاسلحة الثقيلة للجماعات المتطرفة وتركت ملايين المدنين يعانون وهي مأساة حقوقية كبرى مشيرة الى ان شعبية " بايدن " تراجعت بشكل كبير بعد ذلك الحدث لولا اعترافه بارتكاب خطأ كبير وما يحدث فث افغانستان ازمة انسانية غير مسبوقة

ن خطة عمل المجلس

واكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان مصر دولة مؤسسات ولابد من ترسيخ ثقافة دولة المؤسسات ، موضحة ان المجلس القومي للمرأة يعيش عصره الذهبي وابمجلس القومي للطفولة والامومة له استحقاق دستوري لاستئناف نشاطه خاصة ان الرئيس اعلن عام 2022 عام المجتمع المدنيواكدت خطاب ايضا على ان هناك محور مهمم ضمن خطة عمل المجلس وهو نشر ثقافة حقوق الانسان والوصول للقرى والنجوع لان كلمة " سلو بلدنا "هي السبب في الزيادة السكانية والسبب في عدم تسجيل المواليد والتسرب من التعليم واضاففت مشيرة خطاب انه وصل المجلس مشروع قانون بشان زواج القاصرات او الاطفال يحيل لعدد كبير من القوانين ولكن يحيل لقانون ٢٦ لسنة 2008 والذي نص على عقوبة ادارية لمن يوثق عقد الزواج ولابد من تغليظ العقوبة بشكل اكبر لحل مشاكل تصل لجرائم ولابد من التصدي بحزم لهذه الظاهرة في ظل اهتمام كبير من القيادة السياسية كما راينا في تغليظ عقوبة ختان الاناث

وشددت خطاب على ان عمالة الاطفال هي الباب الخلفي للزيادة السكانية والزيادة السكانية انتهاك صارخ لحقوق الانسان