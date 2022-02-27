متى تكون ليلة الإسراء والمعراج 2022؟.. دار الإفتاء تجيب

متى تكون ليلة الإسراء والمعراج 2022؟، سؤال يطرحه الكثيرون وتصدر محرك البحث «جوجل»، إذ يبحث الأشخاص عن اغتنام الليلة المباركة وىالدعاء فيها والإكثار من الصلاة داعيين الله عز وجل لتحقيق أمنياتهم وأن يغفر ذنوبهم، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وأجابت دار الإفتاء عن سؤال متى تكون ليلة الإسراء والمعراج 2022؟، خلال تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بأن ليلة الإثنين القادم، هى ليلة الإسراء والمعراج، وتبدأ من مغرب يوم الأحد 27 فبراير حتى فجر الإثنين 28 فبراير، 27 رجب 1443 هجرية.

متى تكون ليلة الإسراء والمعراج 2022؟

وأوضحت، أن تحديد موعدها، قد حكاه كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا، فضلًا عن أنَّ تتابع الأمَّة على الاحتفال بذكراها في 27 رجب يُعدُّ شاهدًا على رجحان هذا القول ودليلًا على قوته.

وشرحت «الإفتاء» أنه ورد أن معجزة الإسراء والمعراج حدثت في الفترة المكية بعد عام الحزن، وعن تحديد شهر ويوم حدوثها فقد فحص العلماء الأمر، واتفقوا على أنها تمت في 27 رجب، وبعد التمحيص والتدقيق في الروايات، أجمعوا أنها تحدث في الـ27 من رجب الأصب الأصم الفرد، وهذا الشهر من الأشهر الحرم، التي حرم الله فيها القتال، والثلاثة تأتي سردًّا معًا، بعضها وراء بعض، ويأتي رجب وحيدًا فردًا.

الإفتاء توضح سر عدم ذكر موعدها في القرآن

وأكدت أن المؤرخين اختلفوا في تحديد الليلة لسببين، أولهما أن توثيق التاريخ لم يكن موجودًا في هذه الفترة لانشغال المسلمين وكثرة إيذاء المشركين لهم، أما بعد الهجرة إلى المدينة فبدأوا يدونون الأحداث، والثاني، أن الله سبحانه تعالى، لم يذكر تاريخ حدوثها في القرآن الكريم، لأنه لا فائدة من ذكره، لأن الأهم هو وقوع الحدث وليس تاريخه.