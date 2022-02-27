الأوقاف: سنترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية

قال الدكتور محمد أبو ستيت، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عقد اجتماعا مع لجنة الترجمة إلى اللغة العبرية، لوضع التصور النهائي والبدء في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية.

أبوستيت: اللجنة تضم متخصصين من الأزهر والجامعات المصرية

وأضاف «أبو ستيت» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن اللجنة التي تضطلع بهذه الترجمة متخصصة في اللغة التي تترجم إليها، سواء كانت اللغة الأوردية أو اليونانية أو العبرية، وهي متخصصة من الأزهر والجامعات المصرية، ويصل إليهم النسخة العربية من كتاب المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم.

أبوستيت: هذه النسخة تمت مراجعتها أكثر من مرة

وتابع مدير المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف، أنّ هذه النسخة تمت مراجعتها أكثر من مرة والوقوف على التفسير ومعاني القرآن الكريم بما استجد من أمور ووصلنا فيها إلى الطبعة الثلاثين، ويتم وضع آخر نسخة من النسخ المطبوعة أمام اللجنة التي ستقوم بالترجمة وتعكف على ترجمتها إلى اللغة المطلوبة.

وأوضح: «عندما نترجم معاني القرآن فإننا نراجع المصطلحات ويتم الوقوف على أحدث المصطلحات مرة أخرى في نفس المعنى، واللجنة مشكلة من أساتذة جامعة الأزهر ويعاونه عدد من أساتذة الجامعة في الترجمة إلى اللغة العبرية، ونستعين بمتخصصين من الجامعات المصرية مثل القاهرة وعين شمس، ممن يتحدثون باللغة العربية ويتقنون اللغة المترجم إليها».