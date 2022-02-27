تحذير هام من «الأوقاف» بشأن مسابقة الأئمة والعمال

حذرت وزارة الأوقاف من أي مدعين يمكن أن يوهموا بعض المتقدمين لمسابقة الأئمة والعمال بالأوقاف من قدرتهم على التوسط لهم في التعيين، مؤكدة على أنه لا مجال لأي واسطة أو تدخل في ذلك على الإطلاق، وأن جميع مسابقات الوزارة تسير في أعلى درجات النزاهة والشفافية، وأن الوزارة ستشارك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إجراء الاختبارات التي يجريها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ذلك من خلال لجان علمية متخصصة في اختبارات الأئمة.

وأكدت الوزارة في بيان لها منذ قليل، على أنه قد تم اختيار أعضاء اللجنة الممثلين للأوقاف بمعرفة وزير الأوقاف شخصيًّا وبمتابعته الشخصية، وأن قبول المرشحين للتعاقد المنتهي بالتعيين سواء من الأئمة أم من العمال سيتم بمنتهى الحياد والشفافية تحت سمع أجهزة الدولة المعنية وبصرها ومراقبتها.

مسابقة الأوقاف للتعيين

وأعلنت وزارة الأوقاف أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة تجاه أي شخص من المنتسبين إليها أو غيرهم وبخاصة المنتسبون إليها إذا ثبت تورط أي منهم في النصب على أي من المتقدمين لمسابقة الأوقاف أو إيهامه بالقدرة على مساعدته أو التوسط له بأي طريق من الطرق أو شكل من الأشكال، ولا سيما من يحاولون استغلال ظروف بعض البسطاء من المتقدمين لمسابقة العمال واللعب بعواطفهم وحاجتهم للعمل، فيوهمونهم بأنهم قادرين على التوسط لهم.

تعيينات وزارة الأوقاف

وشددت على جميع مديري المديريات والإدارات بالأوقاف وأجهزة التفتيش التنبه لذلك، وتعليق هذا المنشور في مكان بارز بجميع المديريات والإدارات ونشره على جميع الصفحات التابعة للوزارة والمديريات والإدارات والجهات التابعة للوزارة، وسرعة إبلاغ رئيس القطاع الديني بأي تجاوز يحدث في هذا الشأن.