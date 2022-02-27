«الأوقاف» تغلق زاوية أحمد الرفاعي بمديرية أوقاف الإسكندرية

أعلنت وزارة الأوقاف، غلق زاوية أحمد الرفاعي الكائنة بشارع التحرير في العصافرة قبلي، التابعة لإدارة أوقاف المنتزه بمديرية أوقاف الإسكندرية غلقًا تاما.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان قبل قليل، أن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف الإسكندرية والمرفوعة من القطاع الديني، تم يوم الأحد 27 /2 /2022م ، لعدم التزام المصلين بتعليمات الوزارة بالضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية.

كانت وزارة الأوقاف حددت ضوابط فتح المساجد في صلاة التراوح برمضان كالتالي:

1- الالتزام بعلامات التباعد المحددة بالمسجد.

2- ارتداء الكمامة.

3- الالتزام بالمصلي الشخصي.

4- مدة صلاة التراويح نصف ساعة.

5- فتح مصليات السيدات متى توفر الإشراف على تطبيق إجراءات التباعد بها بمعرفة إدارة الأوقاف التابع لها المسجد سواء أكانت واعظة معينة، أم واعظة متطوعة، أم معلمة، أم غيرها، ممن تعتمدهن إدارة الأوقاف التابع لها المسجد للإشراف على مصلى السيدات به، وتوجهها بخطاب مكتوب للإشراف على الالتزام بإجراءات التباعد.

6- استمرار السماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة على النحو المعمول به الآن.

7- عدم السماح بالدروس الدينية أو اصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

8- قصر العمل في المساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على 10 دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

9- استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح.

كما قررت الأوقاف استمرار السماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة على النحو المعمول به الآن، مع الالتزام بإجراءات التباعد وأفضلية أن تكون في الأماكن المفتوحة بالمساجد متى توفر ذلك.