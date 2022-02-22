الأوقاف تقر 10 ضوابط لأداء صلاة التراويح في رمضان 2022.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الأوقاف 10 ضوابط لصلاة التراويح في شهر رمضان 2022، خلال بيان، أمس، أكدت فيه التزامها بالإجراءات الاحترازية التي تمت خلال شهر رمضان من العام الماضي 2021 لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا ويأتي على رأسها ارتداء الكمامة والمصلى الشخصي وتحقيق التباعد.

ضوابط صلاة التراويح في شهر رمضان 2022

وحول ضوابط صلاة التراويح في شهر رمضان 2022، أكدت وزارة الأوقاف في بيانها تشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الكريم من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها، وتنظيم حملات النظافة والتعقيم، مع تكثيفها قبل حلول الشهر الكريم، إضافة إلى إعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات، وابتهالات، وبرامج علمية، وخواطر دعوية، وفتاوى رمضانية، فضلا عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع في هذا الشهر الفضيل من خلال صكوك الإطعام وغيرها.

ضوابط صلاة التراويح في رمضان

وأكدت وزارة الأوقاف أن ضوابط صلاة التراويح في شهر رمضان 2022 ستتم وفق ضوابط العام الماضي من خلال إقامة الصلوات وخطبة الجمعة على النحو القائم الآن والذي تم في العام الماضي، وصلاة القيام على النحو الذي تمت به خلال العام الماضي، بحيث تكون مدة صلاة القيام في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة، وفيما يلي أبرز 10 ضوابط لصلاة التراويح:

1- الالتزام بعلامات التباعد المحددة بالمسجد.

2- ارتداء الكمامة.

3- الالتزام بالمصلي الشخصي.

4- مدة صلاة التراويح نصف ساعة.

5- فتح مصليات السيدات متى توفر الإشراف على تطبيق إجراءات التباعد بها بمعرفة إدارة الأوقاف التابع لها المسجد سواء أكانت واعظة معينة، أم واعظة متطوعة، أم معلمة، أم غيرها، ممن تعتمدهن إدارة الأوقاف التابع لها المسجد للإشراف على مصلى السيدات به، وتوجهها بخطاب مكتوب للإشراف على الالتزام بإجراءات التباعد.

6- استمرار السماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة على النحو المعمول به الآن.

7- عدم السماح بالدروس الدينية أو اصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

8- قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

9- استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح.

صلاة الجنازة

10- وبالإضافة إلى ضوابط صلاة التراويح في شهر رمضان 2022 قرت الأوقاف استمرار السماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة على النحو المعمول به الآن، مع الالتزام بإجراءات التباعد وأفضلية أن تكون في الأماكن المفتوحة بالمساجد متى توفر ذلك.