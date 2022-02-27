«شركات السياحة»: بدء استصدار تأشيرات سفر الأقباط للحج الأسبوع المقبل

قال وجية رزق الله، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السلطات المسؤولة عن القدس ستبدأ خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل في استصدار التأشيرات الخاصة بسفر الحجاج المصريين الأقباط للقدس، موضحا أن غدا الإثنين هو آخر يوم لشركات السياحة المنظمة لرحلات الحج لإرسال أسماء المواطنين الراغبين في السفر لأداء الحج القبطي إلى السلطات المسؤولة عن مدينة القدس وبيت لحم للحصول على تأشيرة الدخول إليهما.

آخر موعد لصدور التأشيرات 30 مارس المقبل

وأضاف لـ«الوطن» أن آخر موعد لصدور تأشيرات دخول القدس للمواطنين المصريين الأقباط سيكون يوم 30 مارس المقبل، لافتا إلى أن أولى رحلات الحج القبطي للقدس لهذا العام ستنطلق من مطار القاهرة يوم 14 إبريل المقبل، مشيرا إلى أن أعداد الحجاج المصريين للقدس سيتراوح ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف حاج، لافتا إلى أن أسعار برامج حج الأقباط للقدس ستبدأ من 28 ألف جنيه، موضحا أن سعر تذكرة الطيران بلغت نحو 15 ألفا و500 جنيه.

مخاطبة الجهات المصرية للحصول على تصاريح السفر

وأشار إلى أنه بمجرد صدور تأشيرات السفر من الجهات المسؤولة بالقدس ستبدأ شركات السياحة المصرية المنظمة للرحلات وعددها نحو 30 شركة سياحة في مخاطبة الجهات المصرية للحصول على الموافقات والتصاريح الخاصة بسفر المواطنين المصريين للقدس لأداء الحج القبطي، موضحا أن الشركات السياحية استعدت بشكل جيد لرحلات حج الأقباط للقدس، خاصة بعد أن تم إلغاؤه خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

وأكد رزق الله على أن شركات السياحة حجزت فنادق الإقامة الخاصة بالأقباط بمدينتي القدس وبيت لحم فضلا عن حجز المزارات الدينية بالمدينتين، موضحا أن أولى رحلات عودة الحجاج بعد أداء الحج ستكون يوم 23 إبريل المقبل على أن تكون آخر رحلات العودة يوم 2 مايو 2022.