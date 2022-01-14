7 ملامح لـ برنامج حج الأقباط إلى القدس بعد عودته من التوقف لمدة عامين

بعد إلغاء مراسمها خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، تعود هذا العام، رحلات حج المواطنين الأقباط للقدس، عقب سماح السلطات هناك، باستقبال المسافرين للحج من مصر، وقال صبرى يني عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ومالك إحدى الشركات المنظمة لحج الأقباط للقدس، إن شركات السياحة المصرية، بدأت منذ أيام قليلة في التسويق لبرامج حج الأقباط للقدس، لافتا إلى أن عدد المتقدمين للحج حتى الآن ما زال ضعيفا، موضحا أن هناك تخوفات لدى العديد من الأقباط من السفر حاليا، في ظل متحور أوميكرون.

إجراء تحليلين pcr كورونا لكل المسافرين للحج

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك العديد من المتغيرات سيشملها برنامج حج الأقباط للقدس هذا العام، بسبب جائحة كورونا، أهمها إجراء جميع المسافرين للحج، تحليلين pcr كورونا، أحدهما قبل السفر من مصر بنحو 48 أو 72 ساعة وفقا لما سيتم إقراره، والآخر بمطار الوصول بالقدس، على أن تبدأ الزيارات الدينية في اليوم التالي للوصول، وبعد سلبية نتيجة التحليل الثاني، موضحا أن أبرز ملامح برامج الحج للأقباط هذا العام، ستكون على النحو التالى:

أولى رحلات حج الأقباط 20 إبريل المقبل

1- أولى رحلات حج الأقباط للقدس هذا العام، ستنطلق من مطار القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 23 إبريل المقبل، على ان تبدأ أولى رحلات العودة يوم 29 من الشهر ذاته.

2- غالبية برامج حج الأقباط للقدس لن تزيد مدتها عن 7 أيام.

3- أسعار برامج الحج ستبدأ من نحو 28 ألف جنيه.

4- عدد شركات السياحة المنظمة لرحلات حج الأقباط للقدس، تبلغ نحو 30 شركة سياحة.

5- برنامج الحج يشمل الإقامة والتنقلات الداخلية والمزارات الدينية بالقدس، وبيت لحم، إضافة للوجبات الغذائية.

6- شركة آير سينا التي تمتلك مصر للطيران أغلب أسهمها ستكون هي الناقل لجميع الحجاج الأقباط المصريين.

7- أقل سن لسفر الأقباط للحج 41 سنة.